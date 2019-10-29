「考慮畢業生情緒」 不再移室內 科大畢業禮改回原安排

史維：干擾會使典禮蒙羞

史維提到，明白賽馬會大堂於科大師生心中是特別的地方，亦是校園生活的中心，校方理解畢業生因畢業禮移到室內感失望。他說早前的決定是考慮到典禮期間可能會發生干擾甚至衝突，同時考慮到畢業生人數增加、賽馬會大堂內的座位限制。

史維亦於信中表示，畢業典禮是莊嚴儀式，任何干擾會使畢業典禮蒙羞（would disgrace the solemn proceedings），包括國歌播放時的干擾、或引起任何衝突。

學生會：校方未答民選校董事宜

科大學生會臨時幹事會會長黎煒進稱，畢業禮於賽馬會大堂舉行是應該的事，但校方仍未回應有關候任民選學生校董一事，學生會稍後仍會將早前發起的聯署交予校方。

科大上周五發通知，表示基於現時本港情况令交通有不確定性及潛在的校園安全問題，決定將所有畢業禮改於學校室內進行，並拆分為11節。科大學生會之後發表聲明，不滿校方在沒有合理原因和諮詢下更改典禮場地，並發起聯署，要求校方維持傳統，於賽馬會大堂舉行畢業禮，並承諾畢業禮於民選校董見證之下舉行。

人民日報：滕錦光拒握手有氣場

另外，理大校長滕錦光前日於畢業禮上拒絕與戴口罩上台的畢業生握手。《人民日報》微博帖文表示，「拒與戴口罩畢業生握手，有氣場，更有氣場」，又稱大學校長負有價值引領的責任，面對蒙面人就該態度鮮明，絕不能容忍、妥協和猶豫，稱在《禁止蒙面規例》施行下，戴口罩上台有挑釁成分，也有宣示「灰色價值觀」意味，「這種行為早該下台」。