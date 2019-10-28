教育
常識學堂 第158期
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時事常識挑戰(香港)：民生政策

【明報專訊】日常生活與政府政策息息相關。我們透過新聞，認識相關的政府部門，以及負責的官員。今期的時事常識挑戰賽，就考考大家對政策、基建、官員和所屬政府部門的認識有多少吧！

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