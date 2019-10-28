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2019年10月28日星期一
通通識 第604期
看圖追蹤眼球 測戒毒者心癮 教大研究：吸毒者第一眼多看毒品相
港大研究：17語言語速不同效率同
張建宗：少數裔是重要人力資源
時事懶人包：孩子無禮 誰之責？
時事點對點：逾四成港人想移民
時事點對點：打機成癮診所 11月英國開幕
Data解密：血汗童工
拆解假資訊：facebook廣告的幕後玩家
生活看通識：廉航興起
Road to 5**：Lifestyle
時事你點睇：普選行政長官 是解決社會爭議的最佳方法？
父子檔 五金舖買玩具？
STEAM X 人物：4個自製玩具
時事常識挑戰(香港)：民生政策
答案
偵探M.A.D. 趕走拖拉癮
食物的科學：牛奶變牛油
互動專區：圓點女王
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時事點對點：逾四成港人想移民
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【明報專訊】新聞撮要
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看圖追蹤眼球 測戒毒者心癮 教大研究：吸毒者第一眼多看毒品相
港大研究：17語言語速不同效率同
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