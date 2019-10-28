張建宗：少數裔是重要人力資源

【明報專訊】政務司長張建宗昨表示，過去10年香港少數族裔人口上升70%，撇除39萬多外籍家庭傭工後，現時約有26.3萬人，其中男性勞動參與率79.9%，女性則為51.2%，認為他們是本港重要人力資源，潛力絕對不容忽視。張建宗又指出，新一份《施政報告》提出多項支援少數族裔措施，包括向400間錄取非華語學生的學校批出額外撥款，以及鼓勵少數族裔加入紀律部隊等，是「貼地」的政策回應。
尖沙嘴清真寺上周日遭警方水炮車藍色水劑射中，特首林鄭月娥與警務處長盧偉聰翌日到訪清真寺解釋警方行動及致歉，林太稱穆斯林社區向來視香港為家，為社會做出貢獻，政府會繼續為少數族裔提供各項服務。
張建宗昨發表網誌指出，過去數月與不同少數族裔群組會面，訪問少數族裔中心及聽取他們意見。他稱，今年施政報告推出的一系列措施，不少是吸納了本地少數族裔的建議，是「貼地」的政策回應。
張建宗表示，政府去年動用逾5億元推行加強支援少數族裔措施，涵蓋教育、就業、社會福利和社會共融等範疇，多項措施已推出或逐步落實，預期將會達到一定成效。
張建宗強調，理性、共融、包容、多元、自由、開放是香港社會質素、港人引以為傲的核心價值，也是香港長期繁榮穩定的基石，這些重要元素經過幾代港人努力建立，要好好珍惜。