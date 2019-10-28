看圖追蹤眼球 測戒毒者心癮 教大研究：吸毒者第一眼多看毒品相

I-WELL副總監梁智熊稱，「眼球活動追蹤」研究計劃邀請了92名參加者接受研究，當中包括從未吸毒的學生、剛完成戒毒者、戒毒中的人和吸毒者，研究會提供多組圖片，參加者每次看一組兩張圖片，一張是吸毒相關圖，一張無關，例如針筒注射毒品相、針灸相。團隊會觀察吸毒者的第一眼和注視時間。

只獲1秒看圖片 測即時反應

梁智熊指出，人第一眼注視的地方，通常是帶來快感和刺激的事物，研究發現吸毒者第一眼多注視跟毒品有關的圖片，注視時間也較長。剛戒毒者的注視點多落在兩張圖片之間，內心或有猶豫。

參加實驗者只有半秒到1秒時間觀看圖片，因此不會有時間調節，反應即時和自然。接受眼球追蹤測試的大暉（化名） 說，當時並無心理預備，只以為是「打機」。研究並非只為測試參加者有否吸毒，反而可了解他再次吸毒的傾向。他們會為參加者定期測試，觀察進度。

技術可延伸至其他成癮問題

梁智熊說，圖片庫有約80組圖片，題目也會隨機挑選，再次測試也不影響準確程度。他也稱「眼球活動追蹤」技術可延伸至其他成癮問題，如賭博甚至濫交。

NGO單車訓練 鞏固戒毒效能

另外，路德會青欣中心設「We Cycle3/改變社輪—單車導賞員及義工訓練計劃」，為曾吸毒和正在接受戒毒治療者培訓，透過單車活動和訓練，鞏固戒毒效能。主任陳曉暉指出，戒毒後需持守才重要，希望戒毒者透過訓練計劃，生命可得到轉化。中心社工張栢淳稱大眾、單車愛好者也可參與這個活動，盼改變大眾對戒毒者看法。