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智叻中文Smarties' 第413期
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周圍「中」：留學文化 傳承百年

【明報專訊】大家想到外國留學嗎？原來一百多年前的人已經開始出國留學！他們有的還留着長辮、穿着長袍馬褂呢！他們為何要出國留學？當中又發生什麼趣事呢？讓我們一起回到過去，看看他們的故事吧！

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