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2019年10月25日星期五
語文同樂 第401期
調查：灣區就業儲錢 與香港差不遠 部分機構包食住 生活指數較低
首屆圖書館節 玩8米互動故事牆
「鑑於社會情况」 協恩取消中一入學講座
試題人間：出香城記
試題人間：香城「允行」 記錄香港
潮看文史：蒙面
破讀日常：讓光明與暗黑 同走進課室
閱讀篇章：〈那一碗苦甜什錦麵〉 吳念真
實戰篇 參考答案
卷四備戰：如何排優次
綜合精練：本土文化旅遊 演講辭
作戰攻略．備戰文憑試：卷一應試思維 (7) 敘事觀點一二三
周圍「中」：留學文化 傳承百年
周圍「中」：留學歷史小檔案
答案
時事中文：國慶景點 人山人海
答案
大人物小小事：實驗精神
講故事：新事物 很危險
創意聊天室：讀萬卷書「不如」行萬里路？
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綜合精練：本土文化旅遊 演講辭
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【明報專訊】■題目
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調查：灣區就業儲錢 與香港差不遠 部分機構包食住 生活指數較低
首屆圖書館節 玩8米互動故事牆
「鑑於社會情况」 協恩取消中一入學講座
試題人間：出香城記
試題人間：香城「允行」 記錄香港
潮看文史：蒙面
破讀日常：讓光明與暗黑 同走進課室
閱讀篇章：〈那一碗苦甜什錦麵〉 吳念真
實戰篇 參考答案
卷四備戰：如何排優次
綜合精練：本土文化旅遊 演講辭
作戰攻略．備戰文憑試：卷一應試思維 (7) 敘事觀點一二三
周圍「中」：留學文化 傳承百年
周圍「中」：留學歷史小檔案
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時事中文：國慶景點 人山人海
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大人物小小事：實驗精神
講故事：新事物 很危險
創意聊天室：讀萬卷書「不如」行萬里路？
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破讀日常：讓光明與暗黑 同走進課室
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實戰篇 參考答案
卷四備戰：如何排優次
作戰攻略．備戰文憑試：卷一應試思維 (7) 敘事觀點一二三
周圍「中」：留學文化 傳承百年
周圍「中」：留學歷史小檔案
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時事中文：國慶景點 人山人海
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大人物小小事：實驗精神
講故事：新事物 很危險
創意聊天室：讀萬卷書「不如」行萬里路？
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