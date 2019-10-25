教育
語文同樂 第401期
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卷四備戰：如何排優次

【明報專訊】排優次，其實仍是做比較，但因要區分首選、次選和末選，必須學會用「統一標準」來衡度。在有限的考試時間內，要做到表述清楚，兼顧互動，是相當困難的，所以實戰演練也不可少。

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