調查：灣區就業儲錢 與香港差不遠 部分機構包食住 生活指數較低

港薪1.3萬至1.7萬 灣區4614至6729人幣

浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心、華南理工大學工商管理學院人力資源管理研究中心、香港人才管理協會，7至9月間聯合調查香港及內地的薪酬及福利，從97個本地機構及63個廣東省城市取得數據，調查涵蓋本地僱員人數109,619人、內地僱員61,562人。

11個調查行業中，去年畢業的本地大學生以投身工程界人工較高，平均入職月薪17,010港元。同一行業，2018年大灣區大學生入職人工是5265元人民幣。其他行業亦見不同程度的人工差距（見表）。

內地加薪幅度大 薪酬差距漸收窄

香港人才管理協會副會長梁偉佳稱，內地工作薪酬，不同工種及地區也有差異，例如深圳的人工一定比廣州稍高，而惠州、中山的人工就較低，故難一概而論。對於港生北上就業的吸引力，梁偉佳表示，入職內地機構與在香港工作，薪酬無疑有差距，但過多一兩年，差距會收窄，因內地加薪幅度比香港大。據調查數據，96間香港受訪機構本年度（2018年7月至2019年6月）平均薪金調整幅度介乎3.9%至4.1%，而58個廣東省城市機構平均薪金調整幅度介乎5.4%至6.8%。

梁偉佳提及，內地部分機構提供員工「包食包住」，且生活指數較香港低，故即使人工比香港低，但實際可儲蓄的金額未必差太遠，「在香港每月收入1.5萬元，但使費可能達1萬；在內地月入8000，因生活水平較低，可能只需花4000。」

多公司停招聘 航空運輸酒店請人意欲低

香港人才管理協會副會長黃諫珍指出，修例風波對明年調薪帶來負面影響，料薪酬升幅會下跌。黃又稱，以往10月、11月是招聘旺季，惟現時有不少公司均已停止招聘計劃，尤其以航空、運輸、酒店等招聘人手意欲較低。