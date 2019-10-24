教育
常識天下 第161期
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環球話題：治療年輕人打機成癮中心　11月倫敦開幕

【明報專訊】英國首間針對治療年輕人打機成癮的「互聯網和遊戲障礙中心」將於11月在倫敦開幕，希望能紓緩電子產品冒起而衍生的種種問題。

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