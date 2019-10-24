教育
常識天下 第161期
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世界這樣大：法國街市大不同

【明報專訊】法國人Christine Cappio 22歲時到香港，轉眼已在香港生活超過50年。Christine說：「我很喜歡到街市買菜，到每個地方的街市，就可以發現該地的飲食文化，十分有趣！」

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