教育
常識天下 第161期
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法國人闖香港街市

【明報專訊】香港人會到街市買菜，原來法國人也一樣！住在香港的法國人Christine Cappio平日會到大埔墟街市買菜，今次她與我們一邊閒逛，一邊分享法國街市(圖)和香港街市的分別以及買菜的趣事！

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