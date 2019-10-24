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2019年10月24日星期四
通通識 第603期
中大人謝段崇智 心聲寫滿10米橫額 警4協會轟段公開信「隻字不提」學生犯罪
批政府溝通失效 MWYO辦青年論壇
中國脫貧 須除腐敗
時事議題：內地滅貧 挑戰仍多
時事議題：城鄉差異 問題未解
時事議題：答題指引
爆point大全：延遲退休年齡 各方「衝突」
漫畫拆解：公開試成績 未來成功關鍵？
觀點與角度：社交媒體仇恨言論 應否刪除？
修煉MIL：從流行樂中學會愛？
集師廣益：「遲到」的小確幸
法國人闖香港街市
世界這樣大：法國街市大不同
新聞有常識：印尼泰國要遷都
新聞有常識：答案
環球話題：治療年輕人打機成癮中心 11月倫敦開幕
新西蘭超市推「寧靜時段」 讓長者自閉症患者減少焦慮
水上STEAM：帆船運動 各司其職
今期流行：美軍遇上「UFO」？
意見調查
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【明報專訊】解讀漫畫
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中大人謝段崇智 心聲寫滿10米橫額 警4協會轟段公開信「隻字不提」學生犯罪
批政府溝通失效 MWYO辦青年論壇
中國脫貧 須除腐敗
時事議題：內地滅貧 挑戰仍多
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時事議題：答題指引
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觀點與角度：社交媒體仇恨言論 應否刪除？
修煉MIL：從流行樂中學會愛？
集師廣益：「遲到」的小確幸
法國人闖香港街市
世界這樣大：法國街市大不同
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