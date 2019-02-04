批政府溝通失效 MWYO辦青年論壇

稱倘不正視政制發展 難解衝突

MWYO指出，近月的反修例風波揭示了香港積存已久的核心問題和社會矛盾，政府的管治思維和反應與青年期望存在極大落差，倘不正視社會公義、政制發展等問題，只會繼續增加年輕人的無力感，難以緩解社會矛盾和暴力衝突。

邀不同政治光譜講者 強調無前設

MWYO社區外展總監葉維昌稱，是次活動不是擂台，希望「傾城」是民間展開溝通的第一步，在沒有前設和公開透明的原則下，「全城坐低傾一次」。當天活動將分為上下午兩部分，上午環節主要針對青年工作者如社工、教育工作者或任何關心青少年的人，一起討論如何在社會運動中重新接觸年輕人；下午環節則與不同政治光譜的社會人士和青年互相交流。講者名單包括食物及衛生局前局長高永文、立法會前主席曾鈺成、科大校長史維、港大法律學院教授陳弘毅、港大政治與公共行政學系陳祖為等（見表）。

葉維昌說，活動後將向各持份者提交報告，同時視乎當天討論氣氛，若有值得深入探討的課題，研究團隊將於活動後展開研究工作。