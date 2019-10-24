中大人謝段崇智 心聲寫滿10米橫額 警4協會轟段公開信「隻字不提」學生犯罪

「良知不會被威權滅聲」

反修例風波下，段崇智曾數次與校友、學生公開會面，學生對他的回應多感不滿。直到本月10日公開會面後，段與跪地痛哭的學生閉門會面，上周五他亦按承諾發公開信，部分學生對他的看法有變。

「被捕學生」感謝願意聆聽

中大學生會昨發起「一人一句致段校長的話」行動，昨早10時起，陸續有校友、師生在逾10米的橫額留下字句，不少人感謝段願意與學生同行，有下款自稱是「被捕學生」的人留言，感謝段願意聆聽學生，「發一個有良知的聲明」，稱中大人會與段共同進退；亦有「多謝你沒有放棄學生」、「感謝願意發聲」等字句。至下午5時多，學生會將滿佈字句的橫額交給校方，校方派代表接過。

學生：仍有同學感段做不夠

四年級區同學說，知道仍有同學覺得段校長做得不夠，「要（學生）又哭，又跪，他先肯出信」；不少人以蔡元培與段比較，但她認為，「當時的學風相對現時應較自由一點，權貴亦不會給學界太大壓力」。區同學不評論段是否做得足夠，她覺得於今日社會狀况下，段願發此公開信已很難得，「作為學生點都要給支持」。三年級余同學稱，之前一直對段感失望，不過之後段的公開信提出設5個專項小組等實際措施，學生代表亦可參與，他認為「這些措施不論多與少」，段是踏出了一步，學生應支持。

警協會批「沒事實基礎高呼查警」

中大不回應

另外，警隊4個職方協會昨日去信段崇智，稱他的公開信偏頗，認為段對相關學生的經歷不抱任何懷疑，對學生被捕前涉嫌干犯罪行隻字不提，批評他「反在沒有事實基礎下便聲嘶力竭地高呼要查證及譴責涉嫌違規的警務人員」；又指段公開支持被捕學生，是開了很壞的先例，其他被捕學生及支持者必然繼續向其他大學校長施壓，「以達成他們眼中洗白暴動罪行的目的」。中大稱不回應。