嶺大大灣區調查：六成人認為港具競爭力

【明報專訊】《2019年施政報告》提及多項涉大灣區的新措施，嶺南大學和華南理工大學聯合調查發現，逾六成受訪者認為香港目前在大灣區內仍有競爭力，過半數受訪港人認為香港在全球競爭力和中國經濟發展中重要性影響力下降。嶺大副校長莫家豪稱，港生宜在自己專業範疇努力，以迎合國際社會對人才的需求，例如具國際視野、良好語文能力、批判思考能力等質素。
四成認為未來10年競爭力跌
兩校聯合成立的「粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心」昨公布「本港居民對香港在大灣區中競爭力的評價」調查報告。團隊9月16日至28日電話隨機訪問1216名18歲或以上香港居民。研究發現，七成六受訪者認為香港在全球競爭力有下降趨勢；更有逾四成受訪者認為香港未來10年在大灣區的競爭力會下降。
港青北上發展意欲低
近半指優惠政策沒有用
年輕人面對香港競爭力減，但同時亦對北上發展意欲不高。調查發現，港人認為優惠到深圳就業和生活的政策不夠吸引，其中享有和深圳居民一樣的公共服務和社會福利等，近五成受訪者反映「沒有用」；更有逾兩成受訪者表示「完全沒有用」。莫家豪認為，現時港人對大灣區了解仍不深，擔心國內工作安全。他又稱年輕人考慮到國內工作時，較少考慮稅務等因素，反而最關心上網問題。
他稱，年輕人較擔心內地和香港在生活模式和政治價值觀上的差距。他建議政府多宣傳和推廣。同時，他建議內地城市給予港人，尤其香港年輕人更多創業優惠政策，例如放寬香港青年申請當地「人才房」（為吸納外來人才及挽留本地無樓人才而設的樓房）的門檻，以吸引港人到深圳工作或生活。