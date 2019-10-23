嶺大大灣區調查：六成人認為港具競爭力

四成認為未來10年競爭力跌

兩校聯合成立的「粵港澳大灣區社會治理聯合研究中心」昨公布「本港居民對香港在大灣區中競爭力的評價」調查報告。團隊9月16日至28日電話隨機訪問1216名18歲或以上香港居民。研究發現，七成六受訪者認為香港在全球競爭力有下降趨勢；更有逾四成受訪者認為香港未來10年在大灣區的競爭力會下降。

港青北上發展意欲低

近半指優惠政策沒有用

年輕人面對香港競爭力減，但同時亦對北上發展意欲不高。調查發現，港人認為優惠到深圳就業和生活的政策不夠吸引，其中享有和深圳居民一樣的公共服務和社會福利等，近五成受訪者反映「沒有用」；更有逾兩成受訪者表示「完全沒有用」。莫家豪認為，現時港人對大灣區了解仍不深，擔心國內工作安全。他又稱年輕人考慮到國內工作時，較少考慮稅務等因素，反而最關心上網問題。

他稱，年輕人較擔心內地和香港在生活模式和政治價值觀上的差距。他建議政府多宣傳和推廣。同時，他建議內地城市給予港人，尤其香港年輕人更多創業優惠政策，例如放寬香港青年申請當地「人才房」（為吸納外來人才及挽留本地無樓人才而設的樓房）的門檻，以吸引港人到深圳工作或生活。