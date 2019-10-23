自資專上教育委會改組 增兩海外專家

教育局長楊潤雄說，新成員除來自本地專上和其他界別，還首次包括兩名海外專家。根據名單，委員會新增7人，包括美國卡內基梅隆大學榮休副校長、現任教資會海外委員Mark Kamlet及英國劍橋大學榮休教授、前教資會海外委員Adrian Dixon；本地新增委員有科大計算機科學及工程學系教授龐鼎全、「檢討自資專上教育專責小組」成員陶黎寶華等。

原有13名成員，除了阮博文卸任自資高等教育聯盟主席退出，換入新主席鍾志杰，其餘12人繼續任委員，當中有香港學術及職業資歷評審局、教資會、教育局代表。

冀提升自資專上界別質素

改組後的委員會，主要有4職能，包括促進自資專上院校之間在定位及開辦課程方面的策略性協調；就現行與任何其他進一步支援措施的準則及運作提供意見；革新自資界別的整體規管制度，特別就《專上學院條例》（第320章）的修訂建議提供意見；以及提升自資專上界別的質素，包括提升評審標準和做法。

施政報告公布一項新的「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，楊潤雄稱，稍後會就是項新計劃的細節諮詢委員會。政府2012年4月成立自資專上教育委員會，這次改組落實「檢討自資專上教育專責小組」去年12月的檢討報告建議。