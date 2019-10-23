港大師生聯署促校長譴責警暴 通牒周一前回應 否則行動升級

中大校長段崇智上周五（18日）發公開信，稱「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」。港大學生昨向校方提出四大訴求，包括校長發出聲明譴責警暴、政府；承諾不許警方入校園範圍搜捕；主動接觸並協助被捕同學，無論是法律、財政、學業等方面的支援；以及舉辦對話會。

聯署發起人、港大一年級生藍同學稱，倘校方下周一（28日）或之前無回應，會有行動升級，但暫不透露詳情，促校方從善如流，「校方絕對有能力阻止這件事（行動升級）發生」。張翔昨不在港，聯署信由副校長（教學）代為接收及轉交。

港大：研究聯署內容 保持聯絡

港大回應，會仔細研究有關聯署內容；並強調有跟多名涉事的學生保持聯絡，大學中央管理小組包括校長，聯絡及會見了部分同學和他們家人，了解他們的困擾及期望，會繼續協助，不論法律、情緒等各方面支援。

8間大學校董會及校務委員會主席周日（20日）發表聯合公告，指涉及行為操守問題的教職員或學生須對其行為負責，大學懲處方法包括：譴責、暫令停學或停工，解除學籍或解僱等。藍同學認為，此舉是企圖以政治壓力，打壓大學生抗爭，他稱代表港大同學說「港大人永遠與香港人同在」。

教協斥聯合公告做法不洽當

教協昨亦回應稱，聯合公告在大學校園內造成白色恐怖，令教職員及學生噤聲，呼籲各大學校董會應以和善、關懷及體諒的態度和方式應對校內的爭議。

教協稱，聯合公告措詞強硬且強調懲處，給人印象負面。教協認同校園不應成為政治漩渦，但同時認為校方應持守教育專業態度，以教職員及學生的福祉為首要考慮，捍衛教職員及學生表達意見及學習的權利，以合乎情理的手段處理校內情况。