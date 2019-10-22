人民日報批校本教材列黃之鋒「傳統美德名人」

另指教協煽動不上課 葉建源：早澄清

文章稱從網上圖片看到，本港一間中學將黃之鋒列入「中華傳統美德格言及名人系列」，對其所作所為大加讚賞，但「黃之鋒是公認的港獨分子，不久前還跑到西方國家乞求制裁自己的同胞」。文章又批評教協煽動學生不要上課去搞政治，以及出版的教材甚至邀請「佔中」搞手戴耀廷當顧問，稱其對青少年思想的毒害可想而知。文章指出，無論是通識教育教材或教師，都把課堂當成撒播政治觀點的「土地」，令香港教育「泛政治化」，學生逐漸喪失獨立思考能力，年輕人遇事容易情緒化、走極端。

葉建源反駁，針對教協兩處指控均失實，教協已一再澄清從不煽動學生罷課；而2013年邀請戴耀廷做教材套顧問一事，強調戴耀廷是有代表性的學者，且2013年時佔中尚未發生，而顧問共21名之多，單憑邀請某人擔任顧問便判定「對青少年思想的毒害可想而知」，迹近「莫須有」。

葉建源指出，該文章由一兩宗個案推論到香港整體教育情况，是典型的以偏概全，強調香港絕大部分教師都專業且教學持平。