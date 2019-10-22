獲普立茲提名港產攝影師：佩服港攝記冒死採訪示威

【明報專訊】在港土生土長的知名華裔攝影師趙漢榮，早前憑拍攝美國加州山火照，獲美國普立茲「突發新聞攝影類獎項」最終提名。趙漢榮於美國工作約20年，現於《洛杉磯經濟周刊》擔任首席攝影記者，同時為自由攝影記者，照片供美聯社、路透社採用。趙漢榮近日回港出席母校珠海學院舉辦的個人新聞圖片展覽會開幕禮和講座。他前日（20日）到九龍區示威現場拍攝，稱感受到在港當攝影記者的難處，並寄語有興趣投身新聞攝影業的年輕人抱熱誠、多觀察、多鑑賞。
拍攝港示威 遭警質疑「識唔識影」
前日（20日）九龍遊行，有示威者設路障及縱火，警方出動水炮車。趙漢榮過去曾到美國示威現場拍攝，前日以自由工作攝影記者身分到香港示威現場。他佩服香港攝影記者冒生命危險走在警方與示威者之間工作。他說，於美國較和平的示威活動，警方會先跟記者討論拍攝位置，確保記者可清楚拍攝警方行動，同時不會受到傷害。他稱，前日在港拍攝時不停被警察趕上行人路，又多次被質疑，「你識唔識影相㗎？使唔使我教你影相？」慨嘆香港跟以往不太一樣。
稱美警會與記者商拍攝位置
趙漢榮是行內前輩，但他稱沒有成功秘訣，寄語有意入行的年輕人必須抱有熱誠，熱愛攝影。他1994年於珠海學院畢業，及後希望進修新聞攝影，惟香港沒有相關專業學位課程，故到美國加州州立大學北嶺分校升學。他稱，美國的課程較集中，當年更幸得大學度身訂製特別主修學位，令他可跨學系學習跟新聞攝影相關的課程。即使社會現時流行即時轉播和拍片，他說自己會在硬照攝影行業任職至退休。
寄語擬入行者抱熱誠
另外，趙漢榮也建議有意當攝記的年輕人日常多觀察四周，即使不在工作，他也隨身攜帶相機，因身邊或隨時出現值得拍攝的瞬間，又憶述當年在港工作，獲頒新聞圖片獎的作品正是下班時偶爾捕捉的。
趙漢榮認為，多鑑賞別人的作品很重要。他多年前曾擔任《快報》黑房學徒和《星島日報》攝影記者，稱當年工作時常比較不同菲林底片，欣賞他人作品。他提醒，拍照不一定跟別人一樣，但透過參考其他作品拍攝背後的概念，繼而自行發揮，他日定有所成。他又說港人擁有國際文化視野，到海外發展也可十分出色，更相信 「香港人無論去哪都可出人頭地」。