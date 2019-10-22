獲普立茲提名港產攝影師：佩服港攝記冒死採訪示威

拍攝港示威 遭警質疑「識唔識影」

前日（20日）九龍遊行，有示威者設路障及縱火，警方出動水炮車。趙漢榮過去曾到美國示威現場拍攝，前日以自由工作攝影記者身分到香港示威現場。他佩服香港攝影記者冒生命危險走在警方與示威者之間工作。他說，於美國較和平的示威活動，警方會先跟記者討論拍攝位置，確保記者可清楚拍攝警方行動，同時不會受到傷害。他稱，前日在港拍攝時不停被警察趕上行人路，又多次被質疑，「你識唔識影相㗎？使唔使我教你影相？」慨嘆香港跟以往不太一樣。

稱美警會與記者商拍攝位置

趙漢榮是行內前輩，但他稱沒有成功秘訣，寄語有意入行的年輕人必須抱有熱誠，熱愛攝影。他1994年於珠海學院畢業，及後希望進修新聞攝影，惟香港沒有相關專業學位課程，故到美國加州州立大學北嶺分校升學。他稱，美國的課程較集中，當年更幸得大學度身訂製特別主修學位，令他可跨學系學習跟新聞攝影相關的課程。即使社會現時流行即時轉播和拍片，他說自己會在硬照攝影行業任職至退休。

寄語擬入行者抱熱誠

另外，趙漢榮也建議有意當攝記的年輕人日常多觀察四周，即使不在工作，他也隨身攜帶相機，因身邊或隨時出現值得拍攝的瞬間，又憶述當年在港工作，獲頒新聞圖片獎的作品正是下班時偶爾捕捉的。

趙漢榮認為，多鑑賞別人的作品很重要。他多年前曾擔任《快報》黑房學徒和《星島日報》攝影記者，稱當年工作時常比較不同菲林底片，欣賞他人作品。他提醒，拍照不一定跟別人一樣，但透過參考其他作品拍攝背後的概念，繼而自行發揮，他日定有所成。他又說港人擁有國際文化視野，到海外發展也可十分出色，更相信 「香港人無論去哪都可出人頭地」。