冰島「尋快樂」 教大生反思購物意義

「玻璃骨」梯級滑倒骨裂 感人類渺小

教大生赴當地特殊學校、職業訓練學校和家庭服務中心等參觀，分享兩地狀况，又在當地做街訪、快閃活動，尋找冰島快樂泉源。旅途中曾有一段小插曲，Andrew意外在旅遊巴梯級滑倒，輕微骨裂，他和團員不知所措，更想過提早終結旅程，幸醫生診斷後無大礙。他想到其餘19名團友一起策劃旅程才得以成行，認為不可輕言放棄。Andrew看過冰島壯觀景色和經歷意外後，感到人類渺小，一個梯級也可造成意外，故不應把事情當作理所當然。

Andrew發現冰島人的快樂並非源自物質。他觀察到冰島不像香港，購物商場林立，廣告鋪天蓋地；當地人假日不會到處消費，只是一家人駕車到郊野公園，鋪上野餐墊休息嬉戲。他也曾跟當地人玩名為「人生拍賣會」的遊戲，玩家用手上籌碼「拍賣」自己認為重要的事物。他發現很少人兌換財富和社會地位，而更重視自由、健康和關係等現實不可買的東西，令他反思物質不一定帶來快樂。

另一團員李靄靈（Nicole）表示，曾與團友一進入紀念品店，老闆即熱情打招呼，還送她一枚巧克力金幣，寄語「Enjoy life（享受生命）」。她說老闆還提醒她們珍惜所有，不用他人教導自己何謂快樂，快樂需自行尋找。