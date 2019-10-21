奪冠事迹獲設展示牌 沙燕隊校長：學生不應只讀書

藉打球「收服」頑皮學生

盧光輝昨與昔日學生齊集於「沙燕少棒隊」特色展示牌拍照留念。30多年來，不少隊員保持聯絡，由小時讀書到踏進社會工作、結婚生子，互相見證及成長，擁有可貴友誼。

70多歲的盧光輝至今仍記得創隊緣由，亦提到當時不少入隊學生較頑皮，如有學生專門在課堂搗蛋。他會嘗試「收服」學生，當學生打球有進步時，會順勢提點他們亦要注意學業成績、上課行為。

當年家長亦阻參與 最重要分配時間

盧光輝憶述，當年家長是阻力之一，有家長反映兒子「有啲瘦咗、有啲肥咗、有啲功課曳咗」。但盧覺得「打球」不會影響學業，即使有亦只是輕微影響，「不會說應付不來」。他強調，最重要是懂得分配時間，學生應參加課外活動如體育活動，「無理由全部（時間）用來讀書」。

盧光輝形容課外活動是「活教學」，教學亦不一定在課堂。投身教育界多年，盧光輝希望學生能吸納和學習不同東西，「他不標青，但至少他識」，當中擅長一兩項已足夠。現時世界資訊流通、互相影響，新生代亦應要做世界公民。

30多年前的教學環境，與現今截然不同，談到近日社會風波，盧光輝認為教育界要持守政治中立。

沙燕隊於1982年由時任基覺小學校長盧光輝創立，前特首曾蔭權為時任沙田區政務專員，批款協助成立「沙燕隊」。球隊於1983年「香港少棒聯盟公開賽」擊敗日本隊奪冠。後來一條橫越城門河的行車橋命名「沙燕橋」以紀念，故事亦改編成電影《點五步》。盧光輝除創立沙燕隊外，退休後協助重建內地山區學校。