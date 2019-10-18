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2019年10月18日星期五
智叻中文Smarties' 第412期
反修例影響校園 教界倡施政勿忽視 教聯：檢討國情教育 教協：維護學界寧靜
改組自資專上委員會 名單今年公布
浸大精英運動員入學計劃 今年取錄12人
考生專訪：想想別人 做好自己
考生專訪：辯論思維成關鍵
小誌美學：少女風小誌 溫柔抗消費
破讀日常：一個人的飯桌
閱讀篇章：微言知言
閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何達共識
卷四備戰：做一做
綜合精練：本土文化旅遊 演講辭
作戰攻略：卷一應試思維(6)／象徵象徵，有象可徵
周圍「中」：藥到病除 身體健康
周圍「中」：危機意識大測試
答案
時事中文：三峽水怪現身？
答案
大人物小小事：我要改名
講故事：魚兒遊樂場
創意聊天室：一件樂極生悲的事
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周圍「中」：危機意識大測試
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【明報專訊】什麼情况你會選擇看醫生？什麼情况下你認為不看醫生也無妨？來自我判斷一下，看看你對身體究竟有多少危機意識！
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反修例影響校園 教界倡施政勿忽視 教聯：檢討國情教育 教協：維護學界寧靜
改組自資專上委員會 名單今年公布
浸大精英運動員入學計劃 今年取錄12人
考生專訪：想想別人 做好自己
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小誌美學：少女風小誌 溫柔抗消費
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閱讀篇章：實戰篇
閱讀篇章：參考答案
卷四備戰：如何達共識
卷四備戰：做一做
綜合精練：本土文化旅遊 演講辭
作戰攻略：卷一應試思維(6)／象徵象徵，有象可徵
周圍「中」：藥到病除 身體健康
周圍「中」：危機意識大測試
答案
時事中文：三峽水怪現身？
答案
大人物小小事：我要改名
講故事：魚兒遊樂場
創意聊天室：一件樂極生悲的事
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