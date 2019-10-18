改組自資專上委員會 名單今年公布

【明報專訊】特首林鄭月娥2017年上任後，成立8個相關專責小組研究教育範疇，至今有6個完成工作。當中由張炳良任主席的「檢討自資專上教育專責小組」提出檢討及修訂《專上學院條例》（第320章）及強化「自資專上教育委員會」的角色和職能等13項建議。小組去年底向教育局提交報告，《2019年施政報告》前日（16日）提出，將改組自資專上教育委員會，以加強促進自資專上界別的規管、支援和協調角色。政府消息稱，料今年內會公布改組名單、增加成員人數及加強職權範圍等。
自資專上教育委員會（下稱委員會）現時由張炳良任主席，有13名成員。教育局回覆稱，除香港學術及職業資歷評審局代表及官方成員外，委員會其他成員包括主席，每屆任期介乎2至3年，可獲續任，但連續服務年期通常不超過6年。個別成員任期至今年10月底，其他成員任期則至明年10月底。
加入海外本地成員 料有權審視撥款
委員會成員、理大專業及持續教育學院長阮博文預計，委員會將增加熟悉自資界別的海外及本地成員，望可有如大學教育資助委員會成員的多元組成。另外，阮博文料委員會可審視撥款情况，他稱，政府一直透過不同計劃撥款予自資院校，多由教育局負責審批，若委員會可審視院校申請書及決定資金分配，將更具影響力。
委員會於2012年成立，負責監察自資界策略發展及向政府提意見，2015年曾公布「自資專上教育界別管治及質素保證良好規範守則」提升自資院校的管治及質素保證。
另外，施政報告提出開展修改《專上學院條例》（第320章）的工作，消息稱目標於明年上半年就修例初步建議諮詢業界，修訂方向包括檢視規管架構、確保課程質素等。