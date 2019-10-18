反修例影響校園 教界倡施政勿忽視 教聯：檢討國情教育 教協：維護學界寧靜

明報記者

特首前日（16日）發表《2019年施政報告》，附篇第5章「培育人才」羅列教育界政策進展，稱本屆政府已累積投放至少83億元經常開支，推出27項新措施。不過，教協及教聯會均稱對新一份施政報告失望，分別稱是欠長遠規劃及新增措施不多，並提及未來政府除要增加資源，亦要因應反修例運動有適切跟進。

中學校長會：要應對當前社會問題

香港中學校長會主席鄧振強認為，政府要有更宏觀的教育政策應對當前社會問題，如課程走向要有調整。他稱，課程框架沿用多年，講求裝備學生的能力已不合時宜，「尤其近月社會變化大，學界、當局要聚焦討論年輕一代需要的素質，如何裝備他們面對已轉變的社會」。他舉例稱，要教學生聽取多元聲音、接受社會上有對立的價值觀。

葉建源：小三TSA應斷尾

教協副會長兼教育界立法會議員葉建源稱，今屆政府教育政策後勁不繼，會繼續爭取改善中小學師生比例，設立幼稚園薪級表，又稱學生學業壓力問題未解決，認為小三TSA應「斷尾」。

除了資源問題，葉建源提及，近月學校面對挑戰前所未見之大，如處理學生情緒不穩，教師間、同學間政見不同等，更出現外間干預情况，認為政府須令學校回復安寧，「學校不時受外界政治干擾，要頂住壓力不易，政府及教育局要有決心維護學界」。

教聯會副主席王惠成稱，反修例運動顯露出本港青年問題，尤其損害外界對教育信心，認為教育局未來除繼續裝備學生知識，要重點加強學生學習法治、國情、品德教育。他稱，現有課程可教品德教育的空間不多，大多滲入中文、常識科等，故認為一定要從課程入手，內容上加多法治、國情、品德教育元素及要騰出課程空間教授。

（２０１９年施政報告）