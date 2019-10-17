教育
常識天下 第160期
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今期流行：邪惡魔后回歸

【明報專訊】迪士尼製作過很多部膾炙人口的卡通，你看過多少齣呢？近年迪士尼不斷把經典卡通改編成真人版電影，例如有最近期的《小飛象》、《阿拉丁》、《獅子王》等，最新上影的有《黑魔后》。

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