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常識天下 第160期
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環球話題：南極洲冰山脫離冰架屬自然現象

【明報專訊】南極洲一個面積逾1500平方公里、大小比得上1.5個香港的冰山近日脫離冰架，引起關注。不過，科學家表示這屬自然現象，相信與氣候暖化無關。

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