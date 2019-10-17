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2019年10月17日星期四
常識天下 第160期
12億助自資院校 6億助本地研究生
支援非華語生 增4800萬經常撥款
到校學前康復計劃 2022學年名額達1萬
台灣高等教育展 80院校參展
習慣修圖 易不快樂
時事議題：修圖大熱 影響審美觀
時事議題：面上動刀為自拍
時事議題：答題指引
建政70：傳統中華文化起變化
摘星拆解：國際協議 能解決氣候變化？
透視救援：愛心司機 盼終結性暴循環
跆拳道 以禮開始 以禮結束
世界這樣大：拆解跆拳道精神
新聞有常識：各國禮儀大不同
新聞有常識：答案
環球話題：澳洲facebook試隱藏讚好數目 關注用戶心理健康
環球話題：南極洲冰山脫離冰架屬自然現象
濕地居民：昆蟲植物密不可分
今期流行：邪惡魔后回歸
意見調查：
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世界這樣大：拆解跆拳道精神
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【明報專訊】跆拳道起源自韓國古代民間自衛術，及後發展成國技，是一項利用手和腳搏擊的對抗運動。跆拳道自2000年悉尼奧運會起正式成為比賽項目，在不同國家和地區亦非常普及。
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12億助自資院校 6億助本地研究生
支援非華語生 增4800萬經常撥款
到校學前康復計劃 2022學年名額達1萬
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