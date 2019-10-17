教育
常識天下 第160期
下一篇 上一篇

世界這樣大：拆解跆拳道精神

【明報專訊】跆拳道起源自韓國古代民間自衛術，及後發展成國技，是一項利用手和腳搏擊的對抗運動。跆拳道自2000年悉尼奧運會起正式成為比賽項目，在不同國家和地區亦非常普及。

上 / 下一篇新聞