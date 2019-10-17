教育
常識天下 第160期
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跆拳道 以禮開始 以禮結束

【明報專訊】相信大家都聽說過跆拳道這項源自韓國的運動，又或看過運動員一身白色裝束加一條腰帶，大喊一聲後徒手逐一打碎木板。事實上跆拳道不止於此，我們一起認識跆拳道吧！

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