教育
通通識 第601期
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建政70：傳統中華文化起變化

【明報專訊】新中國建政70年來，經歷四個現代化、改革開放，2010年起中國成為世界第二大經濟體。在經濟及社會急速發展下，中國傳統的家庭觀念和功能、節日和習俗的意義，也悄悄起了變化。

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