12億助自資院校 6億助本地研究生

教協批沒提幼師薪級

教聯指新措施不多

政府消息稱，留意到自資院校有意開辦新課程，上述計劃可提供財政支援，同時院校可將資助用於現有課程、師資發展或增加教學設備等，院校屆時須提交計劃書申請。消息稱，計劃涉及12.6億元，仍未決定金額分配各校的比例；期望可盡快推行，減輕院校財政壓力，不需將負擔轉至學生身上。香港恒生大學、香港樹仁大學、東華學院、職業訓練局、明愛專上學院及明愛白英奇專業學校均表示歡迎計劃。

由張炳良任主席的「檢討自資專上教育小組」去年底向教育局提交報告，提出檢討及修訂，規管部分自資院校的《專上學院條例》（第320章）。施政報告稱會開展修例工作，消息稱目標於明年上半年就修例初步建議諮詢業界，修訂方向包括檢視規管架構、確保課程質素等。政府亦提出改組「自資專上教育委員會」，消息稱包括增加成員人數等。

研究生支援 涵蓋7範疇

另外，施政報告提出於2020/21學年推出為指定研究院修課課程的本地學生獎學金計劃。消息稱，會於8間資助大學推行為期5屆的先導計劃，涉及6億元。明年首季將落實安排及納入計劃的課程名單，優先涵蓋7個範疇，包括STEM（科學、技術、工程和數學）、創意產業等。首屆500名學生受惠，之後每屆1000名，每人最高獎學金12萬元。

據了解，若學生獲獎學金，整個課程只需支付至少4萬多的學費。大學教育資助委員會主席唐家成認為，有關措施能夠鼓勵更多優秀本地學生修讀與香港優先領域相關的課程，並支持大學開辦更多對社會有利的創新及跨學科課程。

教協副會長葉建源認為，今年教育政策着墨甚少，完全未能針對情况提供實際措施及規劃。他說大專界結構性問題甚多，單靠增加資助未必能解決問題。教聯會認為仍有不少問題如教學人手不足、幼師薪酬待遇欠佳等尚待解決。

明報記者

（２０１９年施政報告）