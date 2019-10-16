資優學苑全球人才中心成合作伙伴 師徒配對學生成材

學苑現時的師徒計劃為「香港資優學徒計劃」（HKGAP），連繫有特定志向和興趣的學生和本地業界精英，提供一對一指導。是次合作提升地域文化交流和學科種類，令現時計劃更多元化。

連結全球STEMM專家

中心將連結世界各地知名的STEMM專家，為學徒進行一對一配對，並提供由導師創建和監督的人才培訓設施，為學徒提供個人化學習。同時，學徒也會透過研究項目，與世界各地的STEMM專才和科學家建立全球社區網絡。

師徒培訓將從高中階段開始，直至學徒完成大學課程，或在STEMM領域取得專家級成就為止。

香港資優教育學苑於2008年成立，為獲資助的非政府機構，其大部分課程和活動均為免費。全球人才指導中心則由雷根斯堡大學的海德倫．斯托格教授（Prof Heidrun Stoeger）領導，是世界天才中心（Word Giftedness Center）的主要項目。