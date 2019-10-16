公大開辦物理治療：有信心獲認證

【明報專訊】物理治療師面對「人才荒」。香港公開大學開辦自資物理治療學理學士，招收明年首屆一年級生，名額40個。公大物理治療學系主任曾偉男稱，按物理治療師管理委員會慣常做法，會評審課程水平一直至首屆學生升至4年級，故他表明，學生入讀時，課程仍未有認證，但他稱有很大信心他們畢業前可完成。曾偉男續稱，課程科研、教學及實踐並重，主打肌腱骨骼運動（Musculoskeletal），協助運動員復康、防長者跌倒等。
據2017年的醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告，未來10年物理治療師人手持續短缺。目前理大、東華學院均有開辦物理治療學的學士（見表），公大將於下學年開辦。曾偉男稱，社會人口老化，治療長者膝關節退化、防跌倒問題需求增，課程針對情况，以「肌腱骨骼運動」為一大重點課題。
課程認證方面，曾偉男稱，物理治療師管理委員會將成立小組審批，他們每年都會到校評審，師資、課程水平等須達標，最終才可取得認可。他稱，很大信心可達小組要求，畢業生可註冊成為物理治療師，惟因認證進度受限，會在新生入學時清楚說明，課程未取得認證。
首屆招生40人 學費每年約13萬
公大物理治療學首屆招生40人，教學團隊會逐年增加至14人，盼做到小班教學，師生比例1：12。硬件設施方面，預期明年落成的公大賽馬會健康護理學院，已預留地方設神經康復、運動等不同範疇的實驗室，校方並構思在校園設物理治療診所供學生實習。
課程學費每年16萬元，扣除政府免入息審查資助計劃資助，學生每年約付12.9萬元，校方稱，會申請課程2021學年納入「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」。