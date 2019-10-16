校長推薦2.0 最快2021年推

放榜前取錄非學術尖子

八大初步反應正面

小組6月尾發表諮詢文件，遇上反修例風波，諮詢期終延長多1個月至今日結束。其中有機會較早實行的「校長推薦2.0直接錄取計劃」，即大學在文憑試（DSE）放榜前，取錄非學術範疇才能出眾的學生。據了解，小組已向8間資助大學介紹計劃，初步反應正面，但具體操作仍需時討論，如各校參與的學科及所涉學額，料適用2021年入學新生。

本報向八大查詢推出計劃的進展，嶺大、港大、科大、中大稱正研究計劃細節，暫未有定案。理大稱， 正詳細研究細節，如有關計劃適用於將來的收生安排，大學會再作公布。

八成教師憂通識科受政治干預

77.4%贊成必修必考

教大稱，計劃細節尚在討論階段，有待公布，又稱學校於2019學年推行彈性收生計劃，讓在文憑試中核心科目成績稍遜，但在個別學科或其他方面有優異表現的同學通過面試入讀學士課程。

小組檢討的通識教育科改革，亦在反修例運動下掀爭議。教協於9月6日至10月6日以問卷調查319名通識教師。調查發現，有超過八成（80.6%）受訪教師表示擔心通識科的發展會受到政治干預；77.4%受訪教師同意維持通識必修必考。

教協認為，任何有關通識科以至教育界的修訂，都必須符合教育專業的原則，並應廣泛諮詢前線教師的意見，不應受外間政治形勢干預。

容學生選做IES 教師意見兩極

小組建議，容許學生自選是否做佔DSE 通識科兩成分數的「獨立專題探究」（IES），棄做者最高只可獲第四級成績。教協調查顯示教師意見極為分歧，41.7%同意「學生／學校可選擇不進行獨立專題探究（IES）」，41.4%不同意，另有16.9%表示中立。