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2019年10月15日星期二
明路—生涯規劃 第65期
八大資訊日 6校延期取消
學生不滿閉門杯葛 城大對話會取消
通識課程主任兼任督學 被質疑增教學控制
影子試工隊：珍奶小店 忙中有序
影子試工隊：學搖珍奶 驚青變淡定
影子試工隊：考試及格 方可開店
職業潛力圖：戲院的聯想
規劃情報：青年理財研究 一成「有幾多用幾多」
設計生力軍 時裝比賽展創意
理大研發新候選抗生素 或成超級細菌剋星
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職業潛力圖：戲院的聯想
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【明報專訊】到戲院觀賞電影，你大概只會接觸到售票員、負責帶位的服務員等。然而，一齣電影從拍攝到放上大銀幕，台前幕後，涉及的職業數之不盡。
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八大資訊日 6校延期取消
學生不滿閉門杯葛 城大對話會取消
通識課程主任兼任督學 被質疑增教學控制
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