通識課程主任兼任督學 被質疑增教學控制

教局：不排除擴至他科

政府日前刊憲，公布特首林鄭月娥行使《教育條例》第79條所賦權力，委任課程發展處通識教育組全組11名人員為督學，包括一名總課程發展主任、兩名高級課程發展主任及8名課程發展主任。

教育局人員目前透過校外評核、各科的重點視學、課程探訪等途徑，監察學與教的質素，同時給予回饋，支援學校改善教學。教育局昨表示，會按需要結合課程探訪和重點視學同時進行，目前先在通識教育科試行，不排除在其他科目同樣推行，以讓局方掌握現時學校情况，提升學與教效能。

葉建源：已有類似督學 欠諮詢沒理據

葉建源表示，督學執行《教育條例》，擁有進入校舍、要求取得及檢走學校文件等法定權力。學科督學亦可透過視學工作評估教師、審閱學科文件等。當課程發展處人員擁有督學權力，便可加強教學控制。葉建源認為，目前教育局質素保證的督學亦具有這方面權力，政府似乎無必要再加強控制，又指在目前極敏感的政治環境下，此舉令人產生不必要憂慮。葉建源又稱，今次沒諮詢亦未見理據，擔心此舉削弱課程發展的專業性，政府有必要詳細交代。