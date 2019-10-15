八大資訊日 6校延期取消

每年10月初起是舉行大學資訊日高峰期，供中學生親身到大學校園參觀及諮詢選科。原先最早舉行「教育資訊日」的理大，本月5日資訊日已宣告延期，當日是《禁蒙面法》生效首日。

城大改「網上資訊日」 嶺大取消

據各大學校網，陸續有大學宣布活動安排有變（見表）。嶺大稱，鑑於近日本港社會和交通情况不穩，決定取消資訊日。至於資訊日延期原因，教大、浸大均回覆本報稱因應社會情况，科大稱因應交通不穩定。城大網頁稱，會改以網上形式舉行，同學本周六（19日）起可上網收看收生講座、學科介紹等。

4校無期 中大港大暫定下月

目前大學資訊日，只餘中大、港大有機會下月舉行。中大本月3日公布，原定上星期六（12日）舉行的入學資訊日，將延期至11月30日（周六）舉行，時間及地點維持不變。港大資訊日則定於11月2日。兩校網頁未見有最新活動消息。

學友社：睇片不及體驗 教協：學校過慮

學友社學生輔導顧問吳寶城稱，學生在網上收看學科資訊，始終不及親身到校園了解一手資訊，「中學生在資訊日會有獨特的體會，如親身感受大學氣氛，校園設備等，與大學生、教授互動」。吳寶城又指出，中學生有機會到宿舍、圖書館、實驗室參觀，此等體驗不是單從圖片、影片可看到。

教協會長馮偉華稱，大學資訊日在早上及下午舉行，認為交通問題不大，又稱大學資訊日供學生了解課程內容，估計學生不會刻意令其產生混亂，認為大學取消活動是過分憂慮。