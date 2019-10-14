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2019年10月14日星期一
常識學堂 第156期
指港學生課後昏睡 應騰時間玩耍思考 芬蘭學者倡中小學2時下課
聯招教大維持19至22分 城大獸醫34分
中大新測量法 準確評估納米發電機輸出
時事懶人包：斐濟 禁即棄膠袋
時事點對點：北京大興機場啟用
時事點對點：近三成青年「放任消費」
Data解密：空氣污染
你識唔識：東鐵紅磡斷腰出軌
配對題
選擇題
明報通識網：2019/20學年時事通識問答比賽
Road to 5**：Deviant Behavior
影視看通識：植入式廣告
新聞測驗：
新聞測驗：答案
學做YouTuber
STEAM X 校園：度橋要多元 直播壓力大
新聞解碼：重建波鞋街 虛擬運動館
偵探M.A.D. 父母「不准」的命令
食物的科學：蛋白霜餅
互動專區：戴手表
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偵探M.A.D. 父母「不准」的命令
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【明報專訊】■選擇題
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指港學生課後昏睡 應騰時間玩耍思考 芬蘭學者倡中小學2時下課
聯招教大維持19至22分 城大獸醫34分
中大新測量法 準確評估納米發電機輸出
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