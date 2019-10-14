教育
常識學堂 第156期
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新聞解碼：重建波鞋街 虛擬運動館

【明報專訊】旺角「波鞋街」重建項目包括商場，內裏的「體育互動資料館」10月3日已開放。場館有以足球和籃球訓練為主題的虛擬實境遊戲區，讓大家可以一邊玩VR遊戲，一邊做各種運動！

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