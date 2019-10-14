教育
通通識 第600期
下一篇 上一篇

你識唔識：東鐵紅磡斷腰出軌

【明報專訊】港鐵2019年3月測試新信號系統時有列車相撞及出軌，事隔半年再次發生出軌事故，港鐵已邀請澳洲軌道專家及英國列車專家協助調查。以下9月新聞大事，你知道多少？

上 / 下一篇新聞