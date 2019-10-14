聯招教大維持19至22分 城大獸醫34分

【明報專訊】各間大學陸續公布2019/20學年經聯招（JUPAS）取錄的文憑試收生分數。教育大學以最佳5科成績計算，一向競爭甚激烈的幼兒教育榮譽學士平均收分21分，與過往相若；而各學士學位收生分數亦維持19至22分。教大早前公布中國歷史及歷史教育榮譽學士將由今學年起輪流開辦，2019/20學年中國歷史榮譽學士平均收生分數22分，2020/21學年則只會開設歷史教育榮譽學士。
科技大學及城市大學各學科收生計算方法不一。科大方面，部分學科以最佳6科成績計算，當中各科計算比重不一，競爭激烈的「神科」環球商業學平均收生分數達52分、量化金融學收生達53.5分，兩科計算DSE英、數分數乘2，後者化學、經濟等科乘1.5。收生分數較低的包括理學士（環球中國研究），平均32分。
至於城大，大部分學科以「4+2」（4核心科及2選修科）成績計算，當中各科計算比重不一，收生分數較高如文學士（中文及歷史）平均39.5分、理學士（計算數學）平均37分。收生分數較低如工商管理學士的會計學及管理學，平均收生25分。2019/20學年起納入教資會資助的獸醫學學士，平均收生分數34分。至於競爭較競烈的媒體與傳播系，以最佳5科成績計算，中、英文分數比重1.25，平均收生分數23.5分。