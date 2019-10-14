聯招教大維持19至22分 城大獸醫34分

【明報專訊】各間大學陸續公布2019/20學年經聯招（JUPAS）取錄的文憑試收生分數。教育大學以最佳5科成績計算，一向競爭甚激烈的幼兒教育榮譽學士平均收分21分，與過往相若；而各學士學位收生分數亦維持19至22分。教大早前公布中國歷史及歷史教育榮譽學士將由今學年起輪流開辦，2019/20學年中國歷史榮譽學士平均收生分數22分，2020/21學年則只會開設歷史教育榮譽學士。