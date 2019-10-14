指港學生課後昏睡 應騰時間玩耍思考 芬蘭學者倡中小學2時下課

主力推展電子化教育的芬蘭著名教育學者兼電腦科學家Pasi Silander，早前到港主持研討會，他接受本報訪問指出，芬蘭運用「主題式教學」（或「現象教學法」），概念跟香港「跨學科」學習相近，讓學生圍繞一主題研究，從中學到不同知識。他比喻學習為薄餅，不能只學習其中一角，需拼合多塊才會完整。他舉例以「人類」為主題，當中涉及生物學、心理學和社會學，每部分也環環相扣，教師不再劃分科目，單向提供資訊，反而讓學生發掘知識，「學會自行學習」。

芬蘭上課5小時 逾半校無家課

熟悉本港教育的Pasi Silander稱，香港10多年前上學時間比現在短，較多半日制校，現在轉為全日制校後，他看到學生下課後都在車上昏睡，沒有時間休息和玩耍，認為香港學校可縮短上學時間。他指芬蘭的課時不長，大約只有5小時，逾半學校都沒有家課，學生有更多時間玩樂。他明白家長或會認為功課愈多，學到的東西愈多，但繁複的課業並不有助啟發思考，腦部充分休息才能有效學習和吸收。

倡試現代教學法 棄黑板書桌

教師培訓方面，Silander建議他們嘗試更多現代教學方法，同時政府要相應提供更多在職培訓。他稱芬蘭規定教師每年花5天在職培訓，教師一起研究不同教學方法，但明白對比香港，芬蘭教師有較少行政工作，教學時間也較短，可更專心研究。故他認為需支援和補助香港教師，獲更多培訓機會；同時，若教師無從入手，他建議可嘗試某幾天改變課室設計，移走桌子，不用黑板，教學方法定有所不同。

推電子化教育 記錄學習過程

另外，Silander也建議香港推行電子化教育。他稱，芬蘭學校利用電腦為學生製作學習履歷，學生可記錄整個學習過程，讓教師在過程予以協助和回饋。不過，電子化並非只是一台手提電腦，他稱「Pedagogy first, then computer follows （教學法為主，電腦為輔）」，若教學模式不變，使用電腦也不會帶來改變。