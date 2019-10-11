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2019年10月11日星期五
語文同樂 第397期
家長撒網報直資 學生易感挫敗 校長：最多報5至6校 個案：報20校14間拒收
建跨文化交流平台 浸大教授獲傑出教學獎
教局資助推STEM 學校：繁複不申請
考生專訪：張紫翹 嚴守分秒
考生專訪：應試講效率
潮看文史：暴（bou6） 徒（tou4）
破讀日常：不快樂的快樂
字旅行間：守衛香港系列．1941年香港保衛戰
卷四備戰：如何拓新意
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之五／全文示例
作戰攻略：卷一應試思維 (5)／捉緊說明手法，跨過陷阱
周圍「中」：身懷絕技 勇闖武林
周圍「中」：你是武林少俠嗎？
答案
時事中文：冬奧吉祥物出場
答案
大人物小小事：訓練膽量
講故事：神奇的立體眼鏡
創意聊天室：水龍頭水 可以生喝？
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卷四備戰：如何拓新意
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【明報專訊】同學困擾的是：苦苦練習，還是未能做到「意念豐富」、「見解精到」；而老感沮喪的也是「毫無驚喜」！
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家長撒網報直資 學生易感挫敗 校長：最多報5至6校 個案：報20校14間拒收
建跨文化交流平台 浸大教授獲傑出教學獎
教局資助推STEM 學校：繁複不申請
考生專訪：張紫翹 嚴守分秒
考生專訪：應試講效率
潮看文史：暴（bou6） 徒（tou4）
破讀日常：不快樂的快樂
字旅行間：守衛香港系列．1941年香港保衛戰
卷四備戰：如何拓新意
卷四備戰：參考答案
綜合精練：改善施政之五／全文示例
作戰攻略：卷一應試思維 (5)／捉緊說明手法，跨過陷阱
周圍「中」：身懷絕技 勇闖武林
周圍「中」：你是武林少俠嗎？
答案
時事中文：冬奧吉祥物出場
答案
大人物小小事：訓練膽量
講故事：神奇的立體眼鏡
創意聊天室：水龍頭水 可以生喝？
家長撒網報直資 學生易感挫敗 校長：最多報5至6校 個案：報20校14間拒收
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考生專訪：張紫翹 嚴守分秒
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破讀日常：不快樂的快樂
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周圍「中」：你是武林少俠嗎？
答案
時事中文：冬奧吉祥物出場
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大人物小小事：訓練膽量
講故事：神奇的立體眼鏡
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