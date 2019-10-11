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語文同樂 第397期
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潮看文史：暴（bou6） 徒（tou4）

【明報專訊】政府「撤回」修例後，示威仍未見平息，焦點落在武力：警方與建制派慣常指摘「暴徒」，示威者則批評警暴。暴徒帶有明顯貶義，但為何是貶義，倒值得思考——當然不是刻板的「愛好和諧」如此簡單。

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