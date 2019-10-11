建跨文化交流平台 浸大教授獲傑出教學獎

與德俄等國學生網上交流 外語討論文化

Tushar Chaudhuri在浸會大學任教德語，初執教時因使用卡式錄音帶教學，遭學生取笑，因而發掘創新的教學方法。他創立的平台，連繫了16間世界各地的大學，包括來自德國、俄羅斯、沙地阿拉伯、南非和秘魯等逾300名參加者。項目並不止限德語，亦有修讀法語、意大利語和西班牙語的學生。學生會根據自身外語程度配對，用外語透過網上平台像Skype和WhatsApp等分享議題，例如「何謂健康城市」。

除了鍛煉語文運用，也藉此交流跨文化議題。當中傾談過程和內容並不會評分，也沒有規定時間，學生在無壓力環境下自由交談，互相學習。他也把遠程協作延展至中學，連繫了逾200名來自5個國家、9個城市的師生，科目包括英語、通識和地理等，促進跨地區和文化的學生交流。

教學獎得獎者可獲50萬元獎金，當中45萬元供得獎者提升教學質素活動和計劃。Tushar Chaudhuri打算利用獎金在大灣區建設「學習社群」平台，連繫區內語文教師，共同研究如用科技促進語文教育，把研究嘗試付諸實行。其他獲獎名單包括香港中文大學機械與自動化工程學系劉達銘（新進教學人員組別）和香港大學核心課程「跨學科行動」團隊（隊伍組別）。