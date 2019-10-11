家長撒網報直資 學生易感挫敗 校長：最多報5至6校 個案：報20校14間拒收

直資學校校長陳家偉過去接觸不少小學家長，他稱，有些家長心態「寧願報多不可報少」，認為藉此可累積面試經驗，一試無妨。不過，他認為多次面試失敗會影響學童自信，「賠了夫人又折兵」，認為家長毋須為子女申請過多學校。聯合基督教音樂幼稚園校監伍馮美娟也同意不應讓子女感覺是「輸家」，建議投考數目宜在10間以內。

面試簡歷繁複難細閱 精簡為要

不少家長會為面試準備個人簡歷，陳家偉稱，有些更附有光碟、區議員或神職人員推薦信。他說難逐一細閱，以優才書院為例，今年約有3200人申請入讀小一，學校難有足夠人手細閱每份簡歷。伍馮美娟稱，曾面試不少學生，她指出由於人數眾多，面試官只能在見學生前花10秒略看一下。因此，她建議簡歷以照片為主，宜放有價值且考官未能透過面試知道的內容，她舉例，有小朋友原來喜歡騎馬，還有一位「馬朋友」，這些資料考官或未會問及，可放入簡歷。

校監籲家長：容許子女經歷失敗

家長對子女入學面試嚴陣以待，送子女去面試班練習。伍馮美娟稱，學校面試期望看到學生專注、懂思考、主動和整潔，前三者不可單靠幾節面試班一蹴而就。她建議家長管教子女時「容許他們在安全情况下經歷失敗」，簡單如倒水動作，都讓子女試做，家長不用馬上指正錯誤，或許會倒翻水，但過程中可發現問題，繼而思考更佳做法。她說家長只需學會兩句金句：「不要緊」和「再試一次」，而子女也學懂道歉和說「不要緊」，日常生活已可鍛煉思考反應。

面試宜輕鬆 儀容整潔勝名牌衣服

面試當天難免出狀况，若不想子女過分緊張，影響表現，伍馮美娟建議父母先帶子女到學校走走，熟習環境，減低不安感覺。家長也需小心留意面試指引，看看學校有否要求父母共同出席或需子女帶同任何物品面試。倘無特定要求，她建議小孩帶備喜歡的書、玩具和家庭照，有助面試官和子女自然展開話題。有些家長或會為面試特意購買名牌衣服，她認為並無需要，但要儀容整潔，女生長髮宜束起，避免在預備室或遊戲環節玩耍後披頭散髮。