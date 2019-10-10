教育
常識天下 第159期
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黑衣人「冰川葬禮」 號角伴奏致哀

【明報專訊】全球暖化造成阿爾卑斯山脈冰川消融，「瑞士氣候保護協會」藉着聯合國氣候峰會於紐約舉行之機，提前一天在9月22日發起為當地一條冰川舉行「送葬儀式」，盼引發世界關注。

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