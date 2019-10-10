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常識天下 第159期
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環球話題：美國太空總署發現小行星險撞地球

【明報專訊】小行星「2019 OK」於7月24至25日以時速8.8萬公里接近地球，並在約7.7萬公里外掠過，相當於月球離地球的五分之一的極近距離，但美國太空總署（NASA）要到約24小時前才發現。

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