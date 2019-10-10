教育
通通識 第599期
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題型拆解：「建議」須符持份者角色

【明報專訊】同學或會認為建議題較為容易，因而掉以輕心，其實當中有不少失分陷阱需要小心注意。下文將拆解此類題型，並輔以答題例子說明推論過程。

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