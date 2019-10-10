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2019年10月10日星期四
通通識 第599期
九龍城灣仔南區幼園 逾半無參加幼教計劃
6校31副學士課程 獲SSSDP資助
人口販運 至今未絕迹
時事議題：全球追蹤 未遏人口販運
時事議題：「現代奴隸」 亞非最嚴重
時事議題：答題指引
爆point大全：如何提升香港回收率？
題型拆解：「建議」須符持份者角色
觀點角度：採訪示威 記者不應站最前？
修煉MIL：追求真相 跳出同溫層
友善禮儀 全球通行
世界這樣大：生活禮儀你要學
新聞有常識：環保少女聯國發聲
新聞有常識：答案
環球話題：美國太空總署發現小行星險撞地球
黑衣人「冰川葬禮」 號角伴奏致哀
水上STEAM：計算航行最好角度
今期流行：素肉炸雞有雞味
意見調查
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時事議題：答題指引
【明報專訊】新聞議題：人口販運
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九龍城灣仔南區幼園 逾半無參加幼教計劃
6校31副學士課程 獲SSSDP資助
人口販運 至今未絕迹
時事議題：全球追蹤 未遏人口販運
時事議題：「現代奴隸」 亞非最嚴重
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